Jövő héten dedikált videojátékos eseményt tart az Oculus

A Facebook birtokában lévő Oculus bejelentette, hogy hamarosan megtartják az első gaming rendezvényüket, ahol várhatóan megannyi újdonságot mutatnak be a virtuális valósághoz kapcsolódóan, és jó néhány friss tartalomról hallani fogunk.

Az Oculus Gaming Showcase névre hallgató rendezvény április 21-én várható, és a vállalat blogposztja szerint dedikáltan azon játékok számára tartják fent az eventet, amelyek az Oculus platformokon fognak majd debütálni. Friss infókat kapunk majd a Pistol Whip, Lone Echo 2, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge játékokról, és néhány meglepetéssel is készülnek a srácok.Hardver bemutatóra tehát nem érdemes számítani, tekintve hogy most főként csak a játékokra koncentrálnak, de remélhetőleg előkapnak a tarsolyból valami nagyágyút.