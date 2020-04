Jövő héten csatlakozik Echo az Overwatch csatáihoz

Már nem kell sokáig várniuk az Overwatch rajongóinak arra, hogy egy kis vérfrissítés jöjjön a játékba, és bár nagy dolgok nem várhatók, ellenben egy új karakter már önmagában kellemes élményeket hozhat magával.

Echo swoops into Overwatch on April 14! pic.twitter.com/BWO8W6ivDO ? Overwatch (@PlayOverwatch) April 9, 2020

Ez pedig már a jövő héten megvalósulhat, lévén a Blizzard bejelentése szerint, akit így már mindenki irányítása alá vehet végleges formájában, és rengetegen várják is a lehetőséget, hiszen ha nem is egy világmegváltó karakter, mégis nagy dolgokra számíthatunk tőle.Mindez persze nem a csatatéri átalakulásokat illeti, hanem azt, hogy a Blizzard a narratívában nagyon fontos szerepeket oszthat még a jövőben Echo számára, így nem kizárt, hogy ő lesz az is, aki átkötést ad nekünk az első és a második epizód között. A karakterrel együtt egyébiránt egy nagy frissítést is kapunk, melyben a Hősök és a Hero Pool-rendszer is érintett lesz!