Jövő héten bemutatkozik az új Life is Strange

A Square Enix bejelentette, hogy nagy eseményt tartanak a jövő hét folyamán, lévén március 18-án zajlik majd le a Square Enix Presents: Spring 2021 digitális event, amivel a járványhelyzetben háttérbe szoruló videojátékos expókat szeretnék helyettesíteni.

Ennek megfelelően az említett időpontban több bejelentéssel és prezentációval is szolgálnak majd, a 40 perces előadást pedig élőben követhetjük végig a Youtube-on és a Twitch-en, mégpedig a Square Enix hivatalos csatornáin, a fő attrakciót pedig konkrétan egy nagy bejelentés jelenti majd.Ez nem más, mint a Life is Strange, lévén, ami mellett olyan videojátékokról kapunk még friss híreket és kedvcsinálókat, mint az Outriders, a Marvel's Avengers, a Balan Wonderworld, de szóba kerül a Tomb Raider 25. évfordulója, a Just Cause Mobile és a Square Enix Montreal új mobiljátéka is.