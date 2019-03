A Bandai Namco bejelentette, hogy már nem kell sokáig várniuk a SoulCalibur VI rajongóinak arra, hogy újabb karakterrel bővíthessék a népszerű verekedős játékot, lévén pár nap, és Amy is csatlakozik a bunyókhoz.

Erre napra pontosan, és mint minden DLC karakter, úgy természetesen a harcos amazon is 6 dollárba kerül majd, ha önmagában vesszük meg, de a korábban kiváltott Season Pass is fedezi érkezését.Amy mellett egyébiránt egy csomó extra göncöt is kapunk a játékhoz, amivel a rajongók több kosztümizációs lehetőség közül válogathatnak majd. Az új karakter PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is berobog az említett időpontban!