Jövő hét szerdán lesz a következő PS5 esemény, ár és megjelenési dátum a láthatáron!

Szinte borítékolható, hogy jövő hét szerdán megtudjuk a PlayStation 5 megjelenési dátumát és árcéduláját, mivelhogy a Sony beütemezett egy eseményt szeptember 16-ára, melyet itthoni idő szerint este tízkor tudunk majd követni.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST: https://t.co/aNs2Y0mdHm pic.twitter.com/cXamPIa9Nx ? PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 12, 2020

Várhatóan további játékbemutatókra is számíthatunk a következő generációs konzolhoz kapcsolódóan, illetve. Főleg a Spider-Man: Miles Morales borítékolható, hogy ott lesz, mivelhogy az elvileg az idei ünnepi szezonban meg fog jelenni.Ezenfelül nagy meglepetésekben is reménykedünk, mint például a God of War 2 prezentációja, no meg az sincs kizárva, hogy egy alapos szőnyegbombázással készülnek a PS5-öt illetően.