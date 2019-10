Jövő februárban jön az Iron Man VR, sztori trailert is kaptunk

Napra pontosan tudjuk, mikor bújhatunk Tony Stark bőrébe, avagy ha jobban tetszik, a Vasember páncélzatba, ugyanis leleplezték az Iron Man VR megjelenési dátumát, ami egy nem túl távoli időpont lett.

2020-ban fogunk csak tudni repkedni a virtuális valóság segítségével is, azon belül viszont meglehetősen kegyesek volt a kiadó, lévén még az év elején,, ahogyan az a játék legfrissebb kedvcsinálójából kiderült.Apropó, jött egy trailer, ami az Iron Man VR sztoriját hivatott felvezetni. Közel másfél percben prezentálják számunkra, miről is fog szólni az alkotás, hovatovább még néhány gameplay mechanikát is megvillantanak, és egy-két egészen érdekes praktikát is bevetettek a VR kihasználása érdekében.

