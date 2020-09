Jövő évre csúszott a No More Heroes 3 megjelenése

Bár őszintén szólva számítottunk arra, hogy így lesz, a Grasshopper Manufacture és Suda51 azonban most hivatalosan bejelentették, hogy képtelenek tartani az idei évre esedékes megjelenési dátumot a No More Heroes 3 -mal.

I have a very important announcement to share today. pic.twitter.com/i4qTdNpYeD — SUDA51/???? (@suda_51) September 10, 2020

A Twitterre feltöltött hosszú magyarázkodásból kiderült, hogy 2020 rendkívüli módon megviselte őket a járványhelyzet miatt, ezért annyira megcsúsztak a munkálatokkal - és ezt értelemszerűen ők sem látták előre -, hogy kénytelenek 2021-re tolni a No More Heroes 3 premierjét.Ennél közelebbi időpont egyelőre még nem született a játék kapcsán, ellenben továbbra is tartják magukat a készítők ahhoz az őrültséghez, hogy a legendás sorozat folytatását csak Nintendo Switch-re hozzák el.