Jövő év elején leállításra kerülnek az Xbox 360-as Halo-játékok többjátékos módjai

A Halo-franchise többjátékos módja leginkább az Xbox 360 érában kezdett el virágozni, egy óriási közösséget sikerült kiépítenie a sorozatnak az elmúlt 20 év alatt, viszont szomorú hírrel kell most szolgálni.





Ugyan már egy ideje tudhattuk, azonban csak most derültek ki a konkrétumok, hogy sajnos az eredeti Xbox 360-as Halo-játékok többjátékos módja mögött futó szervereket lefogják majd lőni. A 343 Industries megerősítette egy képpel, hogy erreFontos megjegyezni, hogy ugyan a 360-as verziók már nem fognak működni, az Xbox One-ra kiadott, majd Series konzol családra is feljavított Halo: The Master Chief Collection t ez nem érinti, azon belül bármikor előlehet kapni például a Halo 3-at, és játszani a barátokkal. Ennek ellenére is kijelenthető, hogy bizony egy korszak lezárult.