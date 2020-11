A No Matter Studios csapata lassan a végére ér a Praey for the Gods címre keresztelt alkotás munkálatainak, aminek jóvoltából megtudtuk, hogy bár idén már nem, de a jövő év elején megjelenhet végre a játék.

A korai hozzáférésben már hosszú hónapok óta kipróbálható Praey for the Gods kapcsán így megtudtuk, hogy PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox One-ra egyaránt, a főszerepben egy fagyos fantáziavilágban való túléléssel, ügyeskedéssel és akciózással. Praey for the Gods napra pontos megjelenési dátumot egyelőre még nem kapott, ellenben egy szuper kedvcsinálóval már gazdagodott, amit az alábbiakban magatok is megtekinthettek. Szerintünk érdemes!

Nézd nagyban ezt a videót!