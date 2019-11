Jövő év elején érkezik nyugatra a Granblue Fantasy Versus

Az XSEED Games bejelentette, hogy a Marvelous USA közbenjárásával a jövő év elején hozzák majd el a nyugati régiókba a Granblue Fantasy Versus című videojátékukat, mely a digitális kiadások mellett több speciális változatban is kapható lesz.

A PS4 exkluzivitásában érkező alkotás fizikai példányait így a standard megoldások mellett egy Premium Edition részeként is lehetőségünk nyílik beszerezni magunknak, amihez a játék mellettolyan extrákhoz, mint a Gold Brick, a Sunlight Stone, a Sephire Evolite vagy a Damscus Crystal.Ezen felül lesz egy Digital Deluxe kiadása is a játéknak, melyhez a Character Pass Set mellett - ez már önmagában egy halom letölthető extrát tartalmaz - megkapjuk digitális formában a zenei anyagot, a művészei könyvet és pár egyéb bónuszt. Pontos megjelenési dátum még nincs, de hamarosan biztosan ezzel is szolgálhatunk majd!