A Bloober Team csapata bejelentette, hogy legutóbbi zseniális horrorjuk hamarosan Nintendo Switch-re is megjelenik majd, így valamikor az első negyedévben számíthatunk arra, hogy a konzolon is megkezdhessük a rettegést.

A játék portja várhatóan Layers of Fear : Legacy cím alatt jelenik majd meg a masinára, méghozzá, természetesen a Switch sajátosságaival kiegészítve az alapokat.A Bloober Team a nagy bejelentéshez és az ünnepekhez kapcsolódóan egyébiránt egy friss trailert is bemutatott a Layers of Fear : Legacy-hoz, ezzel kívánva rémséges karácsonyt mindenkinek.

