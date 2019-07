Sokkal kevesebbet kell várnunk a legújabb Rainbow Six-játék érkezésére, mint azt eddig gondoltuk, a Ubisoft ugyanis megerősítette, hogy az aktuális pénzügyi esztendőn belül melyik negyedévben válik esedékessé a nagy premier.

Bár hangsúlyozandó, hogy mindezek egyelőre csak tervek, és pontos dátum egyelőre nincs is, azonban a franciák azt tervezik, hogy 2020 első trimeszterében, tehát Rainbow Six: Quarantine -t.A hírt a Ubisoft egy befektetőknek szánt előadáson kürtölte világgá, és bár hangsúlyozandó, hogy az év végéig ezen a téren még rengeteg változás történhet, de a jelenlegi állás szerint ekkor számíthatunk a Rainbow Six: Quarantine érkezésére.