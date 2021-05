Jött néhány kép a Starfield 2018-as verziójából, és az állunkat keressük

A Bethesda-féle Starfield ről nem igazán hallani semmit, holott elviekben idén már meg kéne jelenni - most érkezett azonban néhány kép egy 2018-as verzióról, ami már önmagában lenyűgöző, úgyhogy ha eddig nem vártuk a szoftvert, majd most fogjuk.

























A legfrissebb leakek szerint játszható a Starfield belső és külső nézetes formában is, illetve a HUD-on ki lesz jelezve az oxigénkapacitásunk, az állóképességünk, az életerőnk, valamint a nálunk lévő fegyverek is. Grafikailag azonban igazán lehengerlő látványt nyújt már ez a 2018-as változat is, bár azért azt tegyük hozzá, hogy attól, hogy valami 2018-ban jól nézett ki egy állóképen, az nem biztos, hogy 2021-ben jól fog futni gameplay közben.Ettől függetlenül átadnak egy hangulatot ezek a képek, amiket remélhetőleg a végleges változat is tükrözni fog. Kíváncsian várjuk, hogy végre kapunk-e róla infókat az idei E3-on!