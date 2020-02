Jött két poszter a Monster Hunter-filmhez, amik nem is annyira rosszak

A jó ég óvjon meg minket attól, hogy Paul W S Anderson filmkészítő ismételten ránk zúdítsa egy friss agymenését és ezzel alaposan aláássa egy franchise hírnevét, viszont a Kaptár-széria nem volt neki elég, a Monster Hunternek is nekiesett.









Már voltak korábban előjelek, hogy Anderson most is mindent elkövet azért, hogy megbotránkoztassa a népet, lévén az első, kiszivárgott képek és trailer mindennek tekinthetőek voltak, csak bizalomgerjesztőnek nem, most viszont érkezett két karakterposzter, amik egészen pofásak.Az egyiken Milla Jovovich, a másikon pedig Tony Jaa karaktere látható. Bár Jovovich továbbra is kitűnik az egész miliőből, ellenben Jaa meglepően autentikus a látható szerelésében, valamint a Monster Hunterre jellemző batár nagy fegyver is jól áll a kezében. Ettől persze bizalmat kár lenne szavazni a filmnek, de legalább egy jó pontja van már az alkotásnak - talán ez lesz az utolsó is.