Josef Fares: kib*szottul összezavarja az embert az Xbox Series X konzolnév!

Josef Fares, avagy az A Way Out alkotója mindig is szabadszájúságáról volt híres, és természetesen most is megcsillogtatta ezen kvalitását, nem rejtette véka alá azt a véleményét, ami sokunkét tükrözi, miszerint ritka gyenge konzolnévvel büszkélkedhet az Xbox Series X.

Konkrétan emberünk úgy fogalmazott , hogy "", és ő maga sem tudja, hogy "mi a fene folyik a Microsoftnál", hogy így keresztelték el az újgenerációs masinájukat. Természetesen az Xbox Series S-ről sincs jó véleménnyel.Fares szerint ennyi erővel lehetett volna Microsoft Box a konzol neve, és kevesebb embert zavarnának össze vele, és ő biztos benne, hogy még a redmondiak sem értik teljesen, hogy mi volt a koncepció, és egyenesen káosznak nevezte a névválasztást.