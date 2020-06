Jönnek a privát szerverek a Sea of Thieves-be

Végre valahára kigördíti a Rare hamarosan annak lehetőségét, hogy a játékosok privát szervereken kalózkodjanak, lévén az Xbox Insider tagok segítségével fogják tesztelni a Sea of Thieves privát szervereit.

Ez tehát azt jelenti, hogy, miként muzsikálnak a privát szerverek, aztán ha a tesztkörök során jól megy minden, akkor remélhetőleg nem kell sokat várni, hogy bárki számára elérhető legyen az opció. Sea of Thieves ugyebár Shared World alapokon nyugszik, mint mondjuk a Destiny vagy a The Division is, ergo bármikor összefuthatnak a játékosok, így megteremtve az "MMO-szerű illúziót". Az alfakörök már elindultak, úgyhogy az Xbox Insider tagok már neki is ugorhatnak az újdonságnak.