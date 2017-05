Jönnek a női katonák a Battlefield 1-be!

Izgalmas bejelentéssel szolgált az EA és a DICE a Battlefield 1 soron következő DLC csomagja, avagy az In the Name of the Tsar kiegészítő kapcsán, amiről kiderült, hogy női katonákat is elérhetővé tesz majd a játékosok számára.

Hogy egészen pontosak legyünk, a készítők az 1917-ben valóban felállított Első Orosz Női Hadműveleti Zászlóaljat teszik majd elérhetővé a Battlefield 1 keretein belül, akik, így most a játékosok a Scout kaszt tagjaiként át is vehetik néhányuk felett az irányítást. Battlefield 1 első női katonájáról egyébiránt már az első képet is bemutatta nekünk a DICE, magát a bővítményt azonban majd az E3-on kívánják alaposabban is prezentálni nekünk, így vélhetően az első videók is ekkor várhatók.