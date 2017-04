Jönnek a NieR: Automata akciófigurák

A Square Enix csapata - egyelőre sajnos még csak Japánban, de - bejelentette, hogy a NieR: Automata zajos sikerére való tekintettel hamarosan akciófiguraként is megvásárolható lesz a játék két főszereplője.













Ennek megfelelően A2 és 9S figurák is kaphatók lesznek majd a jövőben, de erre egy ideig még biztosan várni kell, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogyezekből a bejelentés mellé, csak egy prototípust, ami egyébként szintén eléggé szemrevalóra sikeredett.A kis figura 9S karakterét mutatja meg számunkra, méghozzá egyelőre festetlen formában, míg A2 kis másáról most még csak egy képet láthattunk, ami szintén elég szemrevalónak tűnik így látatlanban is.Mivel a játék nyugaton is nagy sikert aratott, sőt az első DLC-t is megkapjuk, ezért őszintén reménykedhetünk abban, hogy a két figura úgyszintén megjelenhet majd nálunk.