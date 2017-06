Jönnek a dinoszauruszok a Neverwinter-be is

A Cryptic Studios munkatársai bejelentették a Neverwinter MMO legújabb kiegészítőjét, amely Tomb of Annihilation címmel várhatóan júliusban érkezik, és a játékvilág legújabb trendjének megfelelően a dinoszauruszokkal bővíti ki az alapokat.

A bővítmény napra pontosan július 25-re kapott felszállási engedélyt PC-n, de még az idén PS4-re és Xbox One-ra is beroboghat majd, a középpontban egy Chult nevű új területtel, amely- ezek új legyőzendő szörnyek lesznek nyilván -, de találunk majd itt egy új dungeont, rengeteg új küldetést és más egyebeket is.Érdekesség, hogy a Neverwinter alaposan el van látva mostanában friss tartalmakkal, hiszen éppen múlt hónapban érkezett meg hozzá a Shroud of Souls - konzolokra június 20-án jön -, és máris felsorakozott a háttérben ez a dínós expanzió is.

