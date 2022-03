Jön végre a crossplay a For Honorba

Több évnyi várakozás után a For Honor rajongók végre megkapják a crossplay-t, lévén a Ubisoft a For Honor közelgő hatodik évének részeként rengeteg új tartalmat fog kiadni, de a crossplay kétségkívül a legjobban várt funkció, amivel foglalkozni fognak.

A crossplay- árulta el a fejlesztő egy blogbejegyzésben . Az első fázis március 17-én jelenik meg PC-re, PlayStation és Xbox konzolokra. A második fázis jelenleg fejlesztés alatt áll, és egy meg nem határozott időpontban fog debütálni a jövőben.Szóval, mit is tartogat a crossplay első fázisa? Nos, a For Honor PVP és PVE módjának matchmakingjét fogja bevezetni, a három játékosbázis egyesítésével a PC, PlayStation és Xbox között.A második fázisban a játékosok ezt az új crossplay funkciót kiterjesztik a csoportos játékra is, a Ubisoft ígérete szerint a barátaid választott platformja többé nem lesz akadály, ha együtt szeretnének játszani.