Jön Steamre is a Microsoft Flight Simulator, még idén VR-támogatás is érkezik

A Microsoft és a Valve mostanában egyébként is nagyon összebútorozott abban a tekintetben, hogy a redmondiak játékai egymás után jelennek meg a Steamen, és ebből a sorból a Microsoft Flight Simulator sem fog kimaradni, ami kapcsán most már biztos a platformon történő megjelenés.

Minderről Jorg Neumann, az alkotás élén álló vezető adott hírt egy Xbox blogposztban , hovatovább az idei VR-támogatást is beígérte. Azt tudjuk, hogy Reverb G2-es készülékekkel kompatibilis lesz a szoftver, ellenben Neumann szerint minden általánosabb VR-eszközre is le akarják szállítani az élményt.Ebből fakadóan tehát, még ha Neumann konkrétan nem is tesz róluk említést a bejegyzésében. Mindössze pár hónapot kell majd ezzel várnunk a premier után.