Jön Steamre a Guild Wars 2, jövőre érkezik a következő expanzió

Nagy nap a mai a Guild Wars 2 szerelmesei számára, mivelhogy frissen érkezett a bejelentés, miszerint nemcsak, hogy megérkezik a Steam kínálatába a népszerű MMO, de még a következő expanziót is belengették.

Nyolc év kellett ahhoz, hogy az eredeti premier után a Steamre is berobogjon a játék, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor idén novemberben debütál. Természetesen minden eddigi kiegészítő megvásárolható és elérhető lesz az új platformon is, úgyhogy emiatt semmiképp nem kell fájjon a fejünk.Másfelől pedig a harmadik expanzióról, az End of Dragonsról is lerántották a leplet. Egy több mint 200 éve csendben lévő, izolált szigetre kerülnek a játékosok, de minderről az alábbi trailer többet árulkodik. Az End of Dragons premierjét jövőre várjuk!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>