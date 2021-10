Jön Rick Grimes a Fortnite-ba

Az Epic Games már készülődik a nagy, október végi halloweeni eventjére, amelynek keretein belül számos crossover várható - most elkezdte a stúdió megszellőztetni, hogy az egyik a sorban Rick Grimes lesz.





Bizony, a Fortnite mares cím alatt futó event berkein belül a The Walking Dead főszereplője is felbukkanhat. Az alábbi képen, majd átadta a fiának, Carlnak, ő pedig a húgának, Judith-nak.Frankenstein már biztosan meg fog jelenni az eseményben, viszont van egy csúnyán néző medveszerűség, valamint egy szemüveges-sapkás-dögcédulás figura, aki csatlakozik majd még az eventhez - no de vajon ezek mégis kik lehetnek..?