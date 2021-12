Jön PS4-re és PS5-re a Deep Rock Galactic

A Ghost Ship Games kooperatív lövöldéje, a Deep Rock Galactic tavaly májusban jelent meg Xbox One-ra és PC-re, miután néhány évet korai hozzáférésű változatban töltött, és lassan, de biztosan, a játék szépen helyre lett pofozva.

A frissítések miatt a játékosok folyamatosan visszatérnek, és nemrég azt is bejelentették, hogy. Hamarosan pedig újabb játékosok előtt nyitja meg a kapukat, hogy csatlakozhassanak.A kiadó Coffee Stain sajtóközleményben jelentette be, hogy a Deep Rock Galactic 2022 januárjában jelenik meg PS5-re és PS4-re - bár konkrét dátumot még nem osztottak meg arról, hogy a hónapban mikor érkezik a játék a konzolokra.Arról nincs szó, hogy Xbox Series S / X-re is készül-e a next-gen verzió, bár el lehet képzelni, hogy az is érkezik majd a későbbiekben, most, hogy a PS5 is megkapja a saját natív változatát.