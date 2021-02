Jön PC-re, Switch-re és next-gen konzolokra is a Crash Bandicoot 4: It's About Time

Nem tartott sokáig, míg az Activision és a Toys for Bob kettőse bejelentette új platformokra a tavaly októberi Crash Bandicoot 4: It's About Time-ot, többek között next-gen konzolokra.

Egy vadonatúj trailer leplezte le azt, hogy jön Nintendo Switch-re, PlayStation 5-re, Xbox Series S-re, valamint Xbox Series X-re a játék, ellenben nem sokkal rá még a PC-s variánst is megerősítették, úgyhogy egy kazal új platformra be fog robogni kedvenc sávos bandikutunk időkavarós mókája., ha minden a tervek szerint alakul, és Xbox Series X-en illetve PS5-ön természetesen 4K 60 FPS-ben fog futni a program. És most a már említett, vadonatúj, csili-vili kedvcsináló:

