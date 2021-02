Jön PC-re a Days Gone, ráadásul már most tavasszal

A Sony folytatja a nemrégiben elkezdett praktikáját, miszerint sorra szállítják a PlayStation-exkluzív címeket PC-re is, Jim Ryan, avagy a cég CEO-ja elmondta , hogy több címet is portolni készülnek, kezdve a Days Gone -nal.

Sőt mi több, a 2019-ben debütált zombis őrület már most tavasszal meg fog jelenni, úgyhogy túlzottan sokat nem is kell rá várnunk. A későbbiekben további PS-címeket is át akarnak hozni a PC-s közegbe, habár erről még nem nyilatkozott konkrét információkat az interjúalany.Másfelől érdekesség, hogy ebben a beszélgetésben Ryan többször is úgy hivatkozik a Horizon Forbidden Westre, hogy 2021 második felében fog megjelenni, úgyhogy elég valószínű, hogy még idén visszatérhetünk a robotdínós őrület kellős közepébe.