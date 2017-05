Jön Nintendo Switch-re a Monster Hunter XX

Meglepő bejelentéssel szolgált a Capcom a Twitteren keresztül, a kiadó ugyanis megerősítette, hogy Nintendo Switch-re is elhozzák a korábban kizárólag Nintendo 3DS-re beharangozott és Japánban meg is jelent Monster Hunter XX -et.

A legendás szörnyvadász akció-szerepjáték egyébiránt a Monster Hunter Generations alaposan kibővített változatát takarja, és, így a Capcom vélhetően abban reménykedik, hogy a Switch-re érkező port is hasonló népszerűséget érhet majd el.Sajnos a bejelentéshez egyéb adalékunk nem érkezett, ezáltal ne is kérdezzétek, hogy jön-e nyugatra a Monster Hunter XX ezen a platformon, de mivel a Capcom mostanában szinte mindent elhoz nekünk is, ezért elég jó esélyekkel indulhatunk.