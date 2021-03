Az Artefacts Studio csapata és a Dear Villagers kiadója bejelentette, hogy PC után konzolokra is elhozzák majd a The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos című körökre osztott taktikai szerepjátékukat, mely nem csak kimagasló minőségével vált ismertté.

Az alkotás ugyanis kellemesen régi vágású sármot kapott, miközben, de kiemelendő a körökre osztott játékmenet mellett az óriási fantáziavilág is, melynek bestiáriuma több mint 100 ellenfelet vonultat fel. The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos várhatóan még idén nyáron megjelenik PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, ennél pontosabb időpont azonban egyelőre nem látott még napvilágot hozzá.

