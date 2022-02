Jön egy új Warcraft-játék, de van egy rossz hír is

Keserédes hírek érkeztek a Warcraft-rajongók számára, lévén a Blizzard Entertainment azt tervezi, hogy 2022-ben piacra dob egy Warcraftot mobilos eszközökön - közölte az Activision a negyedéves eredményt ismertető sajtóközleményben.

A részletek kevéssé ismertek, de a Blizzard jelentős, ami magában foglalja a teljesen új mobil Warcraft tartalmakat. Ez új élményeket is jelent a World of Warcraftban és a Hearthstone-ban.Eddig a több mint 25 éves franchise, a Warcraft egyetlen mobilos jelenléte a Hearthstone-ban volt. Ez az ingyenesen játszható játék 2014 áprilisában jelent meg iOS-eszközökön, majd az év végén Android-eszközökre. A Hearthstone azonban egy kártyagyűjtögető játék, amely teljesen eltér a World of Warcraft akció-RPG-élményétől vagy az első három Warcraft-cím valós idejű stratégiájától.