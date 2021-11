Jön egy új társasjáték A gyűrűk ura alapján, amiben a móriai bánya csatáját élhetjük át

Hamarosan új társasjáték jelenik meg A gyűrűk ura alapján, amely A gyűrű szövetsége egyik legikonikusabb harcát idézi meg - a Games Workshop készíti, amely leginkább a Warhammer 40,000 kiadójaként ismert.

A csapat frissen jelentette be a Battle in Balin's Tomb című, két vagy több játékosnak szóló skirmish társasjátékot. Ebben újrajátszhatjuk a híres csatát, amely Mória bányáinak mélyén zajlik a Szövetség, egy csapat kobold és egy hírhedt barlangi troll között. A Battle in Balin's TombNem világosak a játék pontos szabályai, de úgy tűnik, hogy speciális kockákat használnak, amelyek meghatározzák a találatokat és a hibákat, valamint minden karakter rendelkezik valamilyen egyedi kártyával - ami valószínűleg egyedi statisztikákat és képességeket jelent a megnevezett karakterek számára.