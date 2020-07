Jön egy harmadik next-gen konzol is a Microsofttól Xbox Edinburgh név alatt?

Az Xbox Series X-szel egyértelmű, hogy a Microsoft be akarja hozni ugyanazt a trendet, mint ami a mobilpiacon is jelen van, miszerint konkrétan szériákat adnak ki a gyártók, majd azon belül újabb és újabb készülékeket fejlesztenek, erre utal például, hogy Xbox Series S néven rebesgetnek egy gyengébb, második next-gen masinát is.