Jön az új Prince of Persia játék, csak éppen VR-ra

A Ubisoft meglátta a potenciált a Prince of Persia-szériában, viszont nem egészen abban a formában, amire a rajongók régóta várnak, hiszen bár úgy határoztak, hogy készítenek egy új játékot a franchise berkein belül, de éppenséggel VR-ra.

A Ubisofttól nem áll távol, hogy a franchise-aikból VR szabadulószobás játékot csináljanak, emlékezzünk csak vissza az Assassin's Creed VR-ra. Ugyanez a csapat fogja tető alá hozni a Prince of Persia: The Dagger of Time nevű VR szabadulószobát is, amiben négyen foghatunk össze.A The Sands of Time trilógia alapján készülő projekt nagy truvája, hogy úgy kell idejében megszöknünk a helyszínről, hogy közben az egyik játékos kezében ott lapulnak a Dagger of Time képességei, miáltal meg lehet állítani az időt, vissza lehet tekerni, de akár fel is gyorsíthatja azt, és így kell különféle rejtvényeket megoldani.Minden játékos kap egy Medallion of Time eszközt, aminek köszönhetően nem hat rájuk az időmanipuláció. Megjelenési dátumunk egyelőre nincs.