Jön az ASUS Gladius II Origin gamer egér

Az ASUS bejelentette, hogy hamarosan piacra dobják a népszerű Gladius II gamer egér felújított változatát, mely Origin címkével ellátva inkább csak finomítja, semmint megreformálja az ismert konstrukciót.

Az ASUS Gladius II Origin ennek megfelelően szinte teljes egészében, ami mellett kapunk szabadon cserélhető, kétféle Omron kapcsolószettet - egy keményebb és puhább érzetűt -, de szintén cserélhető lesz a rágcsáló kábele is, amiből egy hagyományos darab mellé egy szövetbevonatú darabot egyaránt találunk a dobozban.Az ASUS Gladius II Origin várhatóan 100 dollár körüli áron érkezik, amiért cserébe kapunk még RGB világítást, valamint programozható gombokat, melyekből három helyett most csak kettő került a hüvelykujjhoz, de lesz még a kiegészítőhöz egy puha hordozótáskát is, hátha esportolónak készülnénk vele.