Jön az Arcade mód a H1Z1-be

Elég alaposan megnőtt a H1Z1 játékosbázisa, legfőképp köszönhető ez a PlayStation 4-es megjelenésnek, ennek megfelelően a fejlesztők nem is ülnek a babérjaikon, részletezték a következő frissítés tartalmát.

A Daybreak Games egy videó keretein belül leplezte le az érkező újdonságokat, mely magába foglalja az Arcade Mode-ot,, illetve új fegyverek is kerülnek a játékba.A második szezon elhozza magával a ranglistát, illetve egy Fortnite-hoz hasonló Battle Pass szisztéma is kerül a játékba, végül, de nem utolsó sorban pedig napi kihívások teljesítésére is lesz mostantól lehetőségünk. A Marauder skint is bemutatták, mely mindenkinek jár, aki augusztus 26-áig bejelentkezik a játékba, ezzel megköszönve a közösségnek a támogatást.Az Arcade mód augusztus 24-27-ig lesz első körben játszható, majd augusztus 31-től szeptember 3-ig ismét próbálgatható lesz a dolog.

