A Kalypso Media egy elképesztően hatásos, utalásokkal gazdagon megpakolt, ámde elég egyértelmű teaser trailerrel vezette fel, hogy hamarosan folytatással gyarapodhat a népszerű Tropico-sorozat.

A diktátorszimulátor aktuális epizódjáról jelenleg semmilyen konkrét információnk sincs, a rövidke videón ugyanis mindössze El Presidentét láthatjuk szokásos szerepkörében, de az alig egyperces trailerből kiderül az is, hogyBár mondanánk, hogy az E3-on többet is megtudhatunk majd a Tropico 6 -ról, ellenben jelenleg ezt senki nem erősítette meg nekünk, noha igaz: nem is cáfolták egy szóval sem, tehát még bármi megeshet.

