Jön a The Signifier: Director's Cut

A Raw Fury bejelentette, hogy új kiadásban, egészen konkrétan egy rendezői változatban jelenhet meg újra hamarosan a The Signifier , mint az utóbbi évek egyik legbetegebb pszichológiai thrillerje.

A Director's Cut kiadás várhatóan egy teljesen ingyenes frissítésként csapódik majd hozzá az alkotáshoz a Steamen, arról azonban nem tudni még, hogy a chilei Playmestudio csapata mást is tervez-e ezzel az őrült látványvilágot és megoldásokat kínáló alkotással, vagy csak egy ingyenes frissítés az egész.Bárhogyan is legyen, azért illendő módon kaptunk egy kedvcsinálót a The Signifier : Director's Cut kapcsán, mely nemcsak ennek a kiadásnak a sajátosságait foglalta össze, de úgy általánosságban is egy szuper bemutatót kapunk tőle a játékból.

