Jön a The Legend of Zelda: Phantom Hourglass feldolgozása?

Nem kizárt, hogy újabb legendás Zelda epizódot húz elő ismét a mókazsákjából feldolgozásra a Nintendo, lévén Ausztráliában levédették a The Legend of Zelda: Phantom Hourglass márkanevet, ami alighanem erre enged következtetni.

Y a quelques jours, trademark de Phantom Hourglass acceptée en Australie pic.twitter.com/c1BU56TEag — Kelios (@KeliosFR) February 9, 2021

Aki esetleg nem tudná, a kérdéses alkotás eredetileg 2007-ben látott napvilágot Nintendo DS-re, majd később Nintendo Wii U-ra is, azonban egyik platformon sem kapta meg a neki kijáró figyelmet, illetve elismerést, ezért nagyon aktuális lenne belőle egy feldolgozás.A Gamecube-kult The Legend of Zelda: The Wind Waker folytatásaként érkezett Phantom Hourglass kapcsán konkrétumok egyelőre nem láttak napvilágot, de a márkanév levédetése ennyi év távlatából a fentiekre utalhat.