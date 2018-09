Jön a The Last Remnant Remastered PS4-re

Bár évek óta várták már a rajongók, hogy felújítást kapjon az előző generációban PC-re és Xbox 360-ra megjelent The Last Remnant, azonban mivel a PS3-as változatok annak idején elhasaltak, és egy PS4-es feldolgozásnak lett volna létjogosultsága, kevés esély mutatkozott a dologra.

A Square Enix azonban bejelentette, hogy bár nagy merészség lehet a részükről, de ők mégis igazságot szolgáltatnak a The Last Remnant-nak, és, ami Japánban még az idén megjelenhet digitális formában, de hogy hozzánk eljuthat-e majd, az egyelőre nem derült ki.Ami viszont igen, hogy a játék a The Last Remnant Remastered címet kapta a keresztségben, a Square Enix pedig megígérte, hogy a hamarosan rajtoló TGS 2018 alkalmával többet is megtudhatunk róla, addig azonban be kell érnünk az alábbi kedvcsinálóval.

