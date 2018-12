Jön a Street Fighter V negyedik szezonja

Várható volt, hogy a Street Fighter V kapcsán addig üti majd a vasat a Capcom, amíg meleg, ha tehát a rajongók képesek voltak egy halom pénzt kiadni a harmadik szezonért, akkor egyértelmű, hogy lesz negyedik.

Olyannyira, hogy a készítők néhány órával ezelőtt vezették fel a következő évad érkezését, nem sokkal a Capcom Cup 2018 nagy fináléja után, amiből kiderült, hogy jön a bunyós játék negyedik szezonja, aminek részeként Kage már biztosan központi szereplő lesz, de Evil Ryu is visszatérhet.A nagy bejelentés örömére már egy kedvcsináló is érkezett, amivel alaposabban is szemügyre vehetjük a negyedik évaddal érkező extrák közül Kage karakterét, sajátos V-Triggerjét és kombóit egyaránt.Hogy az újdonságok mikor érkeznek, az egyelőre nem ismert még, de vélhetően időben közli majd velünk a Capcom a kapcsolódó híreket.

