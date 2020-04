Jön a Star Wars Jedi: Fallen Order Stadiára - íme minden, amit ma bejelentettek

Ma lezajlott hosszú idő után az első Stadia Connect esemény, ahol a Google a streaming platformjához villantott meg sok-sok újdonságot, hogy a megmaradt közönségüknek azért mégiscsak tudjanak valamiféle kínálatot prezentálni.

Élből megjelent rá korunk egyik legsikeresebb battle royale-ja, a PUBG, ezenfelül pedig partnerkapcsolatba lépett a cég az EA-vel is, úgyhogy három játék is jön tőlük Stadiára. Ősszel robog be a Star Wars Jedi: Fallen Order , míg a téli szezon folyamán az aktuális FIFA és NFL is tiszteletét teszi.Továbbá egy Dreams-szerű, a kreatívkodásra épülő többjátékos móka is jön, mint Stadia-exkluzív: ezt Crayta néven kell keresni, ennek az alábbiakban láthatjátok is a trailerét. Ezenfelül Wave Break címmel jön egy árkád deszkás őrület is, amit a Miami Vice inspirált, Embr névvel egy tűzoltós kalandra is számíthatnak a felhasználók májusban, no meg május 1-jétől a Zombie Army 4: Dead War ingyenes lesz a Stadia Próval.

