Jön a Sonic Mania Adventures, a Sonic Mania Plus és még egy Sonic cipő is

A Sega az SXSW expó részeként egy komplett Sonic panelt tartott, ahol pontosan három bejelentéssel, és egy jövőben érkező leleplezés felvezetésével szolgáltak a szélvész kék sündisznó rajongóinak.





Kezdésnek lerántották a leplet a-ről, mely nem egy új videojáték lesz, hanem egy a Sonic Mania alapján készülődő animációs sorozat, ami várhatóan öt teljes részt garantál a rajongóknak, és a Youtube-on keresztül lesz nézhető, munkálatait pedig a Sega legjobbjai vállalták magukra, így a Sonic Mania nyitójelenetét készítő brigád áll az animációk mögött, míg a zenéket Tee Lopez írta, aki szintén ebből a játékból lehet ismerős.A Sega lerántotta a leplet mindemellett a-ról is, mely nem egy új játék lesz, hanem az ismert retro platformer dobozos kiadása, ami PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenhet, méghozzá csipetnyi új tartalommal, valamint olyan extrákkal, mint a holografikus csomagolás, a klasszikus Sega Genesis-korszakra hajazó borító, vagy a 32 oldalas művészeti könyv. Mindezért ráadásul csak 30 dollárt kér majd a Sega.Szintén az SXSW expón a kiadó egy szuper titkos projektet is prezentált már, amiről egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk, azonban már ez alapján is elég nyilvánvalóvá válik, hogybeszélhetünk, aminek bemutatóját későbbre tervezték be. Talán a Sonic & All-Stars Racing folytatása érkezhet?Az expón tartott panel legbetegebb bejelentése azonban csak most következik: a Sega ugyanis bejelentette, hogy közös kooperációba lépnek a Pumával, aminek az eredménye egy kifejezetten a Sonic-sorozat előtt tisztelgő futócipő lesz, melynév alatt még idén júniusban a boltok polcaira kerülhet, de ennél bővebb részleteink az erősen limitált ruhadarabról még nincsenek.

