Jön a Sega Mega Drive Mini, és érkezik a Shenmue I & II HD is!

Hatalmas meglepetésekkel szolgált a Sega az éjszakai órákban lezajlott tokiói SegaFest részeként, ahol a szebb napokat is megélt kiadó bejelentette, hogy visszatér a konzolgyártáshoz.

Persze mielőtt bárki megörülne, nem a Dreamcast utódja érkezik, és nem is a kurrens generációval akarják felvenni a versenyt, mindössze a Nintendo mintájára ők is elkészítik egyik legendás masinájuk miniatürizált változatát, vagyis érkezik a, sokunk gyerekkorának egyik legszebb játékszere, amiről egyelőre nincsenek extra információink, de bizonyára egy halom beépített játékkal, nyomott áron kerülhet majd forgalomba.A Sega mindemellett bejelentette, hogy mivel hamarosan célegyenesbe ér a Shenmue III, megismertetik a fiatal játékosokkal is a sorozatot, ezáltal érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is a, ami még az idei évben nyugaton is megjelenhet egy teljes grafikai ráncfelvarrással, modern irányítási sémákkal, nagy felbontású megjelenéssel, angol és japán szinkronokkal, digitális és fizikai formátumban egyaránt.A Sega mindemellett bejelentette aválogatást Nintendo Switch-re, mely 15 klasszikus játékot csomagol össze a japánok új konzoljára - köztük olyanokkal, mint a Sonic the Hedgehog, a Thunder Fire IV és a Phantasy Star -, de érkezik egy új Sakura Taisen-projekt is, aminek az utolsó része még 2010-ben jelent meg PS2-re és Wii-re, tehát igencsak itt volt már az ideje a folytatásnak, amiről bővebb részleteink egyelőre nincsenek.

