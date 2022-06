Jön a Sega Mega Drive Mini 2

Az első Sega Mega Drive Mini sikerén felbuzdúlva a Sega bejelentette, hogy rövidesen elkészítik a kérdéses miniatűr konzol folytatását is, így máris kilátásba került a nemes egyszerűséggel Sega Mega Drive Mini 2 névre keresztelt masina.

A miniatűr konzolról egyelőre annyit tudni, hogy, méghozzá a Sega Mega Drive- és a Sega Mega CD-korszakokból, megjelenésére pedig október végén kerülhet majd sor - legalábbis Japánban -, méghozzá nem egészen 30 ezer forintnak megfelelő összegért.A teljes játéklista egyelőre nem ismert, de az alábbi címek már biztosan megtalálhatók lesznek a masinán: Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Virtua Racing, Bonanza Bros, Shining in the Darkness, Thunder Force IV, Magical Taruruto, Fantasy Zone.

