Jön a Samurai Shodown NeoGeo Collection

Az SNK bejelentette, hogy a Digital Eclipse segítségével ismét megjáratja egy kicsit a Samurai Shodown nevet a rajongók között, ami nemcsak számukra hoz majd zsíros dollárokat, hanem a sorozat aktuális epizódjának is jót tesz majd.

Ennek apropójából PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is bejelentették a Samurai Shodown NeoGeo Collection -t, mely idén ősszel jelenhet majd meg, a főszerepben a legendás széria NeoGeo-ra megjelent epizódjainak feldolgozásával.A kollekció összesen hat bunyós játékot tartalmaz majd, ezáltal az első öt részt, valamint az ötödik speciális kiadását is megtaláljuk benne, méghozzá rengeteg extrával, mint amilyen a Museum mód, ami a legmagasabb szintre kapcsolja a nosztalgiafaktort, hiszen a készítők tolmácsolásában leshetünk be minden játékban a színfalak mögé.