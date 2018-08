Jön a Rocket League eddigi legteljesebb kiadása

A Psyonix bejelentette, hogy a Warner közreműködésével hamarosan megjelenik a Rocket League eddigi legteljesebb kiadása, mely Ultimate Edition címmel minden eddiginél több tartalommal hozza el közénk az autós futball élményét.

A Rocket League: Ultimate Edition várhatóan, az alapjáték mellett pedig egészen pontosan az alábbi extra tartalmakkal kecsegtet a vásárlóknak:Rocket League Supersonic Fury DLCRocket League Revenge of the Battle-Cars DLCRocket League Chaos Run DLCRocket League Batman V Superman: Dawn of Justice Car Pack DLCRocket League DC Super Heroes DLC PackAftershock, Esper, Marauder, Masamune, Proteus, Triton, Vulcan DLC Battle-Cars