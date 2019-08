Jön a Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition

Egy minden földi jóval megpakolt teljes kiadásban jelenhet meg újra a Pillars of Eternity 2: Deadfire , az Obsidian Entertainment ugyanis bejelentette hozzá az Ultimate Edition alcímmel ellátott csomagot.

A kérdéses pakk keretein belül rengeteg extra tartalommal szerezhetjük be magunknak az óriási kritikai sikereket elért szerepjátékot, azonban semmiféle nagy vagy ismeretlen extrára nem kell számítanunk hozzá. Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition ugyanis az alapjáték mellett a Beast Winter, a The Forgotten Sanctum és a Seeker, Slayer, Survivor DLC csomagokat vonultatja majd fel a játékhoz, így ha eddig nem szereztük be magunknak az alkotást, most már várjuk meg vele ezt a csomagot, noha azt egyelőre még nem tudni, hogy mikor érkezik, csak azt, hogy PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re számíthatunk rá.

