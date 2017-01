Jön a Pillars of Eternity 2: Deadfire!

Jól tippeltek azok a rajongók, akik az Obsidian korábbi Twitteres felvezetése után arra gondoltak, hogy a csapat a Pillars of Eternity folytatásán mesterkedik a háttérben, a stúdió ugyanis még tegnap este megerősítette mindezt a rajongók számára.





















A Pillars of Eternity: Deadfire címet kapott alkotás az elődjéhez hasonlóan egy izometrikus, csapat-alapú szerepjáték lesz, amely első körben PC-re, Mac-re és Linux-ra készül, nagyjából ott folytatva az eseményeket, ahol az előd abbahagyta, így, ahol a Deadfire Archipelago, egy veszélyekkel teli szigetvilág felfedezésére indulnak, és miközben Eothas istenségét próbálják meg levadászni, a saját lelkükért is komoly küzdelmet folytatnak.A készítők a szokványos játékmenet és, új kompániákat és rengeteg finomítást, valamint apró újdonságot ígérnek az előző részhez képest, amelyek többségéről az első videóban már be is számoltak nekünk.Az Obsidian egyébiránt a Fig segítségével szeretne összekalapozni némi pénzt a játékra, egészen pontosan, amelynek közel 70 százaléka pár órával az indulás után már össze is jött, szóval minden a legjobb mederben halad.

