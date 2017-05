Jön a Payday VR, amivel minden Payday-játékot átélhetünk a virtuális valóságban

A Starbreeze Studios és az Overkill Software bejelentették, hogy miután régóta kacsintgatnak már a virtuális valóság irányába, rövidesen elkészítik nekünk a Payday VR-t, aminek jóvoltából minden eddigi Payday tartalmat átélhetünk majd ebben a formában.

A Payday VR első körben, és amint a bemutatkozó videón is látható, egészen sajátos, mondhatni sokkal realisztikusabb élményeket garantál majd számunkra, méghozzá várhatóan egyfajta ingyenes extra játékmódként, valamikor az idén.A Starbreeze egyébiránt ezzel párhuzamosan jelentette be Payday: Crime War címmel az első mobiljátékot is, mely a népszerű franchise alapján készül, és amiről az első részleteket és az első képeket a Mobilgamer híréből ismerhetitek meg.

