Jön a Morrowind kiegészítő a The Elder Scrolls Online-hoz

A korábbi pletykáknak megfelelően a Zenimax Online tegnap este hivatalosan is megerősítette, hogy a The Elder Scrolls Online következő kiegészítője Morrowind címmel érkezik, és a legendás játék ismert szigetét, Vvardenfell-t állítja a középpontba.

Az óriási új terület mellett a bővítmény várhatóan, ezáltal rengeteg friss küldetést, egy új kasztot - a Wardent -, egy új Trialt, valamint egy vadonatúj PvP módot is elérhetővé tesz, amely Battlegrounds címmel 4v4v4 fős aréna-típusú intenzív ütközeteket garantál majd számunkra. The Elder Scrolls Online : Morrowind rögtön előrendelhetővé is vált többféle változatban, így a 60 eurós standard kiadás mellett lesz csak a bővítményt tartalmazó, 40 eurós Uprgrade Edition, de számíthatunk hozzá digitális és kézzel fogható gyűjtői kiadásokra is.A 80 eurós Digital Collector's Edition nyilván egy halom digitális extrát tartalmaz majd, így egy harci medvén túl egy páncélozott lovat, egy Dwarven Spider petet, valamint a Discovery Pack néven ismert előrendelői bónusz extráit az alapjáték mellett. Aki utóbbi nélkül akarná megvásárolni, 70 dollárért begyűjtheti a Digital Collector's Upgrade-et is.Az igazi non plus ultra azonban alesz 100 eurórét! Ebben egy Dwarven Colossus szobrocska mellett kapunk majd egy Naryu's Journal című könyvecskét, Morrowind nyomtatott térképét, egy exkluzív fémdobozt, valamint a Discovery Pack extráit.Maga a Discovery Pack egyébiránt minden előrendelőnek jár és lesz benne egy exkluzív kosztüm, egy Dwarven War Dog pet, egy kincses térkép és Experience Scrolls név alatt egy boost, amivel 50 százalékkal több tapasztalati pont jár két órán át. The Elder Scrolls Online : Morrowind várhatóanPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, éppen 15 évvel az eredeti Morrowind Xbox-os premierje után.

