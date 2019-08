Jön a Little Nightmares 2, jövőre már érkezik is

A Bandai Namco a gamescom 2019 tegnap esti nyitóeseményén rántotta le a leplet a Little Nightmares folytatásáról, melyet korábban is pletykálgattak, de most már teljesen hivatalos, hogy úton a második epizód.

Erre azonban egyelőre még várni kell egy kicsikét, a kiadó ugyanis elárulta, hogy 2020-nál előbb semmiképpen sem szeretnék kiadni a Little Nightmares 2 -t, de akkor PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt megkapjuk az alkotást,Természetesen Six, az első játék főhőse is visszatér a Little Nightmares 2 -ben a beharangozó trailer alapján, tehát a történet szempontjából komolyabb átfedések várhatók tőle, de egyelőre még minden teljesen zavaros, így várjuk meg a bővebb részleteket, illetve további kedvcsinálókat.

